Update uitgebrande Japan Airlines A350

Uit een onlangs verschenen rapport blijkt dat sommige geëvacueerde passagiers uit de Japan Airlines A350 verwondingen hebben opgelopen.

Hoewel alle reizigers het vliegtuig tijdig konden verlaten, is niet iedereen er zonder kleerscheuren uit gekomen. Het rapport, dat ingezien is door Aviation24.be, geeft weer dat vier personen tijdens de evacuatie alsnog gewond raakten. Één passagier liep een ribfractuur op, één hield er een kneuzing van het scheenbeen aan over, één een verstuikte enkel en één kwam er 'slechts' af met een aantal blauwe plekken. Tevens bleek dat sommige passagiers na het incident een medische instelling opzochten. Daar werd bij twaalf een achteruitgang van de fysieke conditie gediagnosticeerd. Het onderzoek is volgens het rapport nog in volle gang waardoor de komende tijd nog meer details geopenbaard kunnen worden.



Evacuatie niet optimaal

Begin dit jaar kwam de A350 in botsing met een DHC-8 van de kustwacht die onderweg was naar Niigata, een gebied dat getroffen was door een zware aardbeving. Na de aanvaring ontstond een vlammenzee. Vijf van de zes inzittenden van de kustwacht overleefden de crash niet; de reizigers van de A350 werden direct geëvacueerd, al ging dat volgens sommige niet zonder slag of stoot. De instructies van de cabin crew, die onder meer inhielden laag bij de grond te blijven en spullen achter te laten, kwam niet bij iedereen aan. Tijdens de evacuatie vulde de cabine met rook. De paniek onder de reizigers sloeg toe. Uiteindelijk konden zij via de evacuatieglijbanen de A350 verlaten. Eenmaal op de grond vroeg het cabinepersoneel hen nabij de brandende machine te wachten, tot argwaan van de reizigers. De cabin crew beval dat zodat de inzittenden gecontroleerd konden worden op mogelijke verwondingen.