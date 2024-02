Emirates-baas waarschuwt Boeing en grijpt in

Emirates heeft ruim 200 777X-toestellen besteld en wil ze graag in een geheel correcte staat ontvangen. Naar aanleiding van de meest recente problemen bij Boeing zit er voor de airline niks anders op dan zelf mensen in te zetten.

Emirates stuurt eigen technici naar de Verenigde Staten om toezicht te houden op de productie van de 777X. De luchtvaartmaatschappij stuurt ze niet alleen naar Boeing, maar ook naar leverancier Spirit Aerosystems. ‘Het feit dat we dat moeten doen, is het bewijs van wat er is gebeurd,’ zei Tim Clark, Emirates-CEO. Vroeger zou iets dergelijks naar zijn zeggen nooit zijn voorgekomen. ‘We hebben deze mensen volledig vertrouwd.’

Volgens Clark heeft het management van Boeing de afgelopen jaren veel fouten gemaakt en zag hij een ‘achteruitgang’ van de normen. Verder geeft hij aan dat het management van Boeing de prioriteit moet hebben om te bepalen hoe vliegtuigen het beste kunnen worden geproduceerd. Het moet juist niet gaan om ‘wat het rendement is op de investering, hoe de aandelenkoers loopt en hoe hoog de bonus is’, aldus de topman.

Frustratie

In het verleden uitte Tim Clark, Emirates-CEO, meermaals zijn frustratie over het gebrek aan communicatie van Boeing met betrekking tot de ontwikkeling van de 777X. Zo werd het ontwerp van de kleinere variant aangepast zonder dat de maatschappij daar van te voren over in kennis was gesteld. Later werd de ontwikkeling van het toestel op pauze gezet en nu geeft Boeing prioriteit aan een vrachtversie van de 777X, die inmiddels al meer bestellingen heeft ontvangen dan de passagiersversie van de 777-8. In totaal heeft Emirates momenteel een bestelling staan voor 205 777X-machines.