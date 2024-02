Meer F-16’s naar Oekraïne

Nederland schenkt op termijn nog eens zes F-16’s aan Oekraïne. De straaljagers hadden oorspronkelijk een andere bestemming.

De zes F-16’s die aan Oekraïne worden geleverd komen bovenop de eerder beloofde achttien toestellen. Het is nog niet duidelijk wanneer de machines uit Nederland vertrekken. Eerst moeten ze gekeurd worden. Enkele machines moeten bovendien nog een onderhoudsbeurt ondergaan. Ook moet Oekraïne over de benodigde infrastructuur beschikken en voldoende opgeleid personeel hebben om de F-16’s in te zetten. Aan het laatste wordt nu al gewerkt bij het trainingscentrum in Roemenië.

De zes straaljagers zouden eerst samen met zes andere machines worden verkocht aan het Amerikaanse bedrijf Draken International dat regelmatig door de Amerikaanse defensieonderdelen wordt ingehuurd ter ondersteuning van oefeningen. Draken beschikt over een groot aantal gevechtsvliegtuigen, waaronder F-16’s, A-4 Skyhawks, L.159 ALCA’s en Mirage F1’s. Meestal fungeren deze toestellen als oefenvijand. Volgens het ministerie van Defensie zijn de onderhandelingen met het bedrijf in goed overleg beëindigd, waardoor de vliegtuigen nu beschikbaar zijn voor Oekraïne.

De eerste vijf F-16’s vertrokken vorig jaar november richting het trainingscentrum in Roemenië. Wanneer de volgende toestellen de reis maken is niet bekend. Behalve Nederland gaan ook Denemarken en België F-16’s leveren aan Oekraïne.