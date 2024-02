Meer passagiers via Eelde in 2023

In 2023 steeg het aantal reizigers dat van Groningen Airport Eelde gebruik maakte ten opzichte van 2022. De cijfers zijn daarentegen nog niet op het niveau van voor corona.

Vorig jaar reisden 108.000 passagiers vanaf de Groningen Airport Eelde. Een jaar eerder was dat nog 25% minder, zo’n 87.000 reizigers. De passagiersaantallen zijn wederom gestegen, maar nog lang niet op het niveau van voor corona. In 2019 maakten 176.000 duizend mensen gebruik van de Drentse luchthaven. Ook in die periode fluctueerde het aantal reizigers flink. In 2018 lagen de cijfers namelijk nog hoger, op 228.000. Meiltje de Groot, directeur van GAE, ziet het aantal passagiers graag stijgen. Er bestaan dan ook plannen om de luchthaven te laten groeien naar 350.000 reizigers per jaar.

Mede dankzij de ontvangen subsidies vanuit Groningen en Assen verwacht het vliegveld vanaf 2025 kostendekkend te kunnen opereren. En naar die toekomst wordt reikhalzend uitgekeken. Naast de ondersteuning door de provincies zijn er gesprekken gaande tussen Eelde en Schiphol over mogelijke samenwerking. De provincies Groningen en Drenthe staan positief tegenover deze ontwikkeling. De Schiphol Group, die al (deels) eigenaar is van luchthavens zoals Eindhoven, Rotterdam en Maastricht, wordt overwogen als een potentiële partner. De Groot hoopt dat Schiphol een minderheidsbelang zal verwerven, hoewel dit nog in de verkenningsfase verkeert.

Openingstijden

Tot slot pleit Eelde voor een verruiming van de openingstijden. Daardoor kunnen er meer vluchten vanaf de luchthaven vertrekken. De directeur benadrukte eerder de behoefte aan meer vluchten zodat het vliegveld, ook zonder subsidies, meer kosten kan dekken: ‘Schiphol moet krimpen en zit met de vele vluchten in de maag. Wij kunnen een deel van de overflow oppakken’.