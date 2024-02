Russische Sukhoi raakt van de baan

Een Sukhoi Superjet 100 van Rossiya Airlines raakte maandag van de baan op de luchthaven van Saransk, Rusland. Alle inzettenden bleven ongedeerd.

Het toestel, registratie RA-98113, was onderweg van Moskou naar Saransk. De vlucht werd door een Superjet van Rossiya uitgevoerd voor Aeroflot. In totaal waren er 93 mensen aan boord, waaronder enkele bekende Russische schaatssters. De landing in Saransk vond plaatst in barre weersomstandigheden. Volgens Rossiya Airlines was het baanoppervlak slecht zichtbaar en erg glad, waardoor de piloten ook niet goed zagen waar ze zich precies op de baan bevonden. Tijdens het uitrollen na de landing reed het toestel daarom van de baan af en kwam in de berm tot stilstand. ‘We zitten nu in het vliegtuig dat net van de landingsbaan raakte. Er wordt eerst een pad in de sneeuw gecreëerd voordat we van boord kunnen gaan. We zijn in orde, maar de landing ging moeizaam’, aldus een van de schaatssters. De passagiers konden het toestel via een trap verlaten.

Rossiya Airlines / on ops for Aeroflot Sukhoi SU95 Superjet 100 (RA-89113, built 2018) veered right and exited runway 20 on landing at Saransk Airport(UWPS), Russia ending up in the snow. All 93 onboard flight #SU6165 from Moscow-SVO deplaned via stairs.https://t.co/SytHcdh1Cy pic.twitter.com/Fx8THHaOYD— JACDEC (@JacdecNew) February 5, 2024

Het gebeurt vaker dat vliegtuigen van de taxi- of landingsbaan raken. Zo gleed een Boeing 737 van KLM vorige maand van de taxibaan in Zweden. De gestrande reizigers werden dezelfde dag nog opgehaald met een vervangend toestel. In januari belandde ook een Airbus A320 van easyJet in het gras op Keflavik Airport, IJsland. Volgens de maatschappij was het incident te wijten aan de slechte weersomstandigheden op de luchthaven.