SAS-vlucht krijgt escorte van Eurofighters

Passagiers van een SAS-vlucht tussen Oslo en Manchester keken maandag raar op toen twee straaljagers naast het vliegtuig verschenen.

De SAS Airbus A320neo, registratie EI-SIU, voerde vlucht SK4609 uit van de luchthaven van Oslo Gardermoen naar Manchester Airport. Tijdens de kruisvlucht boven de Noordzee lukte het de luchtverkeersleiding niet contact te krijgen met het toestel. De Engelse luchtmacht zette daarom twee Eurofighter Typhoon-straaljagers in om de Airbus te onderscheppen.

Het contact werd, toen de Eurofighters al bij het SAS toestel vlogen, hersteld. Toch werd de A320neo door de straaljagers naar de luchthaven begeleid. Toen de machine veilig in Manchester was geland, keerden de Eurofighters weer terug naar RAF Coningsby. Wat uiteindelijk de precieze oorzaak is geweest van de contactbreuk is niet duidelijk. Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij liet wel weten dat de passagiers nooit in gevaar zijn geweest.

Escorte

Straaljagers worden vaker ingezet om zowel militaire als commerciële vliegtuigen te escorteren. In het geval van commerciële vluchten kan het gaan om een bommelding, kaping of zoals bij de SAS-vlucht, een contactbreuk met de luchtverkeersleiding. Militaire toestellen worden soms om andere redenen geëscorteerd. Zo worden er regelmatig Russische bommenwerpers, verkenningsvliegtuigen en/of straaljagers onderschept wanneer deze zich niet identificeren of zonder toestemming het luchtruim naderen.