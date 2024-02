Eerste rapport: bouten ontbraken in Boeing 737 MAX 9

Het eerste rapport in het onderzoek naar het incident met Alaska Airlines is gepubliceerd. Alles wijst erop dat belangrijke bouten ontbraken in het losgeraakte paneel van de Boeing 737 MAX 9 van Alaska Airlines.

Hoe kwam het dat een paneel in de romp van een Boeing 737 MAX 9 van Alaska Airlines tijdens de vlucht losraakte? Er is nu in ieder geval een voorlopig antwoord van de National Transportation Safety Board (NTSB). Belangrijke bouten die dit scenario hadden moeten voorkomen zouden al tijdens de levering van het toestel ontbreken. Dat staat in een voorlopig onderzoeksrapport dat gisteren door het bureau werd gepubliceerd.

De NTSB had deze mogelijkheid eerder publiekelijk overwogen. Nu schrijft ze in het rapport dat over het algemeen ‘’de waargenomen schadepatronen en de afwezigheid van contactschade of vervorming’ op bepaalde delen van het paneel erop wijzen dat er vier bouten ontbraken. De andere optie, die al eerder op tafel had gelegen, maar nu van tafel zou moeten zijn, was dat de bouten er wel waren, maar los.

Problemen MAX 9

Boeing ligt al sinds begin januari onder vuur nadat een 737 MAX 9 van Alaska Airlines vlak na vertrek een deel van de romp verloor. Een deurplug werd uit het toestel gezogen, evenals een stoel. Bij verschillende andere gebruikers van de MAX 9 werden vervolgens tijdens inspecties losse bouten gevonden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA besloot daarom het type voorlopig aan de grond te houden. In totaal werden in de VS 171 machines drie weken lang uit dienst gehaald