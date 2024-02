Bouw Turkse dronefabriek Oekraïne van start

Het Turkse defensiebedrijf Baykar is begonnen met de bouw van een fabriek in Oekraïne. Ongeveer 500 mensen zullen hier gaan werken aan droneproductie in Oekraïne.

De in Turkije geproduceerde Bayraktar-drones hebben wereldwijd aandacht gekregen nadat ze door het Oekraïense leger werden gebruikt om Russische troepen te bestrijden. De drones slaagden erin gepantserde voertuigen en artilleriesystemen te vernietigen. Nu is begonnen aan de bouw van een fabriek in Oekraïne zelf.

‘Onze fabriek wordt gebouwd… we hebben ongeveer 12 maanden nodig om de bouw af te ronden en dan zullen we verder gaan met interne machines, apparatuur en organisatiestructuur’, zei CEO Haluk Bayraktar op de World Defense Show in Riyadh. ‘De fabriek in Oekraïne is een grote, we zijn van plan ongeveer 500 mensen in dienst te nemen’. De capaciteit van de locatie zal ongeveer 120 eenheden per jaar bedragen. Het is nog niet duidelijk of de productie in de Oekraïense fabriek zich zal richten op het TB2- of TB3-drone-model. De dronebouwer maakt zich weinig zorgen over de veiligheidssituatie in Oekraïne.

Export

De Turkse drones zijn een commercieel succes. Baykar heeft gezegd dat het exportovereenkomsten heeft getekend voor zijn TB2-drone met 30 landen. Klanten zijn onder andere Oekraïne, Ethiopië, Libië en Azerbeidzjan aldus het onderzoeksinstituut SIPRI. Afgelopen juli werd een overeenkomst getekend met Saoedi-Arabië. Dat land krijgt ook een eigen dronefabriek van Bayraktar.