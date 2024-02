Dader miljoenenroof Schiphol gearresteerd

Op Ibiza is de gezochte crimineel Errol H.V. gearresteerd. Hij is in Nederland veroordeeld voor de gewapende overval op Schiphol in 2005. Er werd voor tientallen miljoenen euro’s aan diamanten gestolen.

Op het Spaanse eiland Ibiza is een van de daders van de diamantroof op Schiphol in 2005 gearresteerd. Errol H.V. werd in 2021 in hoger beroep veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor zijn rol in een van de grootste roofovervallen in Nederland. Hij heeft hiervan al ruim drie jaar uitgezeten. Na deze drie jaar ging in hij in cassatie en mocht hij de afhandeling in vrijheid afwachten. In oktober vorig jaar heeft de Hoge Raad de straf van 9,5 jaar cel bevestigd waarna hij vluchtte. Vorig jaar kwam de politie de veroordeelde weer op het spoor, meldde De Telegraaf. Gisteren is hij door de Spaanse politie gearresteerd. Het is nog onduidelijk wanneer hij wordt uitgeleverd aan Nederland.

Diamantroof

Bij de overval op Schiphol in 2005 werd voor ongeveer 70 miljoen aan diamanten gestolen. Een groot deel van de buit is nooit teruggevonden. Vier mannen zijn uiteindelijk veroordeeld voor de misdaad. Een vijfde verdachte overleed tijdens het strafproces. H.V. was een van de gewapende overvallers. De daders kregen hulp van twee KLM-medewerkers, waardoor het de criminelen lukte om het beveiligde terrein te betreden. Lange tijd leek het erop dat de groep ermee zou wegkomen, maar ongeveer acht jaar later kwam er beweging in de zaak. In 2013 werd een verdachte in een andere zaak afgeluisterd door de politie. In het gesprek gaf de man gedetailleerde informatie over de diamantroof op Schiphol en een eerdere mislukte poging. Op basis van deze informatie werden uiteindelijk de vijf betrokken personen opgespoord.