Europees hof: ‘staatssteun KLM onterecht’

De Europese Commissie heeft in 2020 onterecht goedkeuring verleend voor steun aan KLM tijdens de coronapandemie. De rechter oordeelde dat ook Air France indirect profiteerde van de Nederlandse staatssteun.

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat het onterecht is dat KLM €3,4 miljard aan coronasteun van de Nederlandse overheid heeft ontvangen. De Europese Commissie had in 2020 toestemming gegeven voor deze leningen, maar volgens de Europese rechter had dat niet mogen gebeuren. Nederlandse coronasteun had alleen naar KLM mogen gaan, niet naar Air France. Volgens de rechter heeft Air France ‘op zijn minst indirect kunnen profiteren’ van de Nederlandse staatssteun.

De staatssteun die KLM heeft ontvangen in de vorm van een lening is al afgelost. Dit gebeurde nog onder Pieter Elbers. Op de laatste dag voordat hij het stokje overdroeg aan Marjan Rintel als president-directeur van van KLM werden de laatste gelden overgemaakt.

Succes klacht Ryanair

Ryanair heeft rechtszaken aangespannen tegen meerdere nationale luchtvaartmaatschappijen naar aanleiding van coronasteunmaatregelen. Volgens Ryanair zorgde de financiële steun aan bijna twintig maatschappijen voor discriminatie en oneerlijke concurrentie. In 2021 verklaarde het Europese Hof de toestemming van de Europese Commissie al nietig. Dit omdat de Commissie onvoldoende had onderbouwd bij wie het geld terecht zou komen. Er werden echter nog geen gevolgen aan verbonden daar de Commissie eerst tot een nieuw besluit moest komen. Later dat jaar besloot de Europese Commissie opnieuw dat de coronasteun aan Air France-KLM gerechtvaardigd. Wederom gaat de rechter hier niet in mee.

