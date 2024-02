Taylor Swift ergert zich aan tracking privéjet

Een student die de privéjets van beroemdheden volgt, zegt dat de advocaten van Taylor Swift hebben gedreigd hem aan te klagen omdat hij haar vluchtinformatie online deelt.

De student die de vluchtgegevens van celebrities trackt heeft er een nieuwe tegenstander bij. Taylor Swift is niet van het werk van Jack Sweeney gediend. Sweeney gebruikt de publiekelijk beschikbare vluchtgegevens om de locaties van vliegtuigen van bekendheden te volgen en plaatst ze één dag later. Het wordt door de advocaten van Swift beschouwd als stalking. De advocaten van Swift hebben een dwangbevel gestuurd naar Sweeney, een 21-jarige student aan de Universiteit van Centraal Florida, waarin zij eisen dat hij stopt met het delen van de locatie van haar privéjet. De brief stelt dat de informatie een ‘onmiddellijke bedreiging vormt voor de veiligheid en het welzijn van Swift’ en noemt het een ‘kwestie van leven of dood’ voor haar. Het verwijst naar talrijke stalkers waarmee ze in haar carrière te maken heeft gehad en stelt dat de gegevens criminelen ‘een routekaart geven om hun plannen uit te voeren’. In 2022 kreeg Sweeney ook dergelijke beschuldigingen: Elon Musk sprak toen over ‘moordcoördinaten”.

CO2-uitstoof Swift

Aldus de student is het allemaal zwaar overtrokken: ‘nergens bedoel ik schade aan te richten’. Ook geeft hij aan niks tegen Swift te hebben. ‘Ik vind eigenlijk dat Swift een aantal goede nummers heeft. Ik geloof in transparantie en openbare informatie’, zei hij. Hij voegde eraan toe dat hij het dwangbevel pas ontving nadat er media-aandacht kwam voor de ecologische voetafdruk van Swift. In 2022 stond Swift bovenaan de lijst van beroemdheden met de hoogste CO2-uitstoot door privéjets, volgens Yard. De organisatie ontdekte dat haar uitstoot door jets ongeveer 1.185 keer hoger was dan de totale jaarlijkse uitstoot van een gemiddeld persoon.