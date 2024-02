Boeing 747 maakt noodlanding op Schiphol

Een Boeing 747-400F maakte donderdagochtend een noodlanding op Schiphol. Voor zover bekend was er sprake van een technisch mankement. Hulpdiensten op de luchthaven rukten massaal uit.

Het incident betrof een 33 jaar oude Boeing 747, registratie G-ONEE, van de relatief nieuwe Britse vrachtmaatschappij One Air. Het vrachttoestel vertrok iets voor 09.00 uur vanaf London Heathrow naar Hongkong. Rond 09.20 uur sloeg de bemanning van het vliegtuig alarm en werd 7700 gesquawkt. De Jumbo bevond zich op dat moment op 25.000 voet boven het Kanaal, vlakbij de Belgische kust. Daarop keerde het vliegtuig om en vloog het terug richting Engeland. Daar vloog het enkele minuten boven het gebied rond Norwich, ten noordoosten van Londen, waarna de machine alsnog de Noordzee overstak. Voor de Nederlandse kust werd enige tijd gecirkeld, waarna het toestel definitief uitweek naar Schiphol. This morning One Air Flight HGO211 declared an emergency climbing out of Heathrow after suffering a double engine failure, aircraft diverted to Amsterdam and landed safely…@RadarBoxCom pic.twitter.com/Khc5SfGud7— Flight Emergency (@FlightEmergency) February 8, 2024

Daar rukten de hulpdiensten ondertussen grootschalig uit. Er was een zogeheten ‘Grip 1’ afgegeven, waardoor de hulpdiensten nauw met elkaar samenwerkten. De 747 landde uiteindelijk iets voor 10.15 uur op de Kaagbaan en kwam aan het einde van die baan tot stilstand, waar de hulpdiensten stonden te wachten. Het is nog niet duidelijk wat er precies met de Jumbo aan de hand was. De situatie wordt verder onderzocht.