Europese maatschappij gaat passagiers wegen voor vertrek

Zeker in Europa is het wat ongebruikelijk, maar sinds afgelopen maandag kunnen Finnair-passagiers op de luchthaven van de Finse hoofdstad Helsinki vrijwillig worden gewogen voor vertrek.

Het wegen van passagiers zorgt ervoor dat luchtvaartmaatschappijen het gewicht van een vliegtuig bij vertrek beter kunnen inschatten. Standaard wordt uitgegaan van een bepaald gemiddeld gewicht voor elke passagier. Tegelijkertijd is het duidelijk dat dat gemiddelde door de jaren heen verandert – en varieert van land tot land. Om een beter beeld te krijgen van het gemiddelde gewicht van passagiers en ervoor te zorgen dat vliegtuigen niet te zwaar vertrekken, gaan luchtvaartmaatschappijen soms over tot het op vrijwillige basis wegen van passagiers voor vertrek.

In de eerste paar dagen deden al 600 passagiers mee met de gewichtsproef. ‘Onze klanten nemen het erg positief op tot dusver. We zijn aardig verrast door hoeveel mensen er mee willen doen’, zegt een woordvoerder tegenover The Guardian. Finnair zal de cijfers doorgeven aan transportautoriteit Traficom, aan de hand waarvan een nieuw gemiddelde zal worden berekend. De airline benadrukt dat lijvigere passagiers niet bestraft worden voor hun gewicht en dat er discreet met de gegevens wordt omgegaan.

Nieuw-Zeeland

Met name in Nieuw-Zeeland worden geregeld dergelijke gewichtsproeven uitgevoerd om de rekengemiddeldes up-to-date te houden. Afgelopen jaar liet de luchtvaartautoriteit van het land, net als twee jaar eerder, Air New Zealand ruim een maand lang alles wegen wat het vliegtuig in gaat. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de bagage en de maaltijden, maar dus ook de passagiers. Al gaat het er nog wel iets discreter aan toe: ‘We weten dat op de weegschaal stappen onplezierig kan zijn. We willen onze klanten geruststellen dat er nergens een display zichtbaar is. Niemand kan je gewicht zien, zelfs wij niet’, meldde een woordvoerder van de maatschappij destijds.