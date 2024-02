Lufthansa annuleert meer vluchten naar Schiphol

Gisteren ging de staking van het Lufthansa-grondpersoneel op meerdere Duitse luchthavens van start. Als gevolg daarvan vinden op Schiphol vandaag ook niet alle vluchten doorgang.

Op de website van de Noord-Hollandse luchthaven is te zien dat twee aankomende en twee vertrekkende vluchten uit het vluchtschema gehaald zijn. Die eerste betreft de ochtendvlucht LH986 vanuit Frankfurt en de middagvlucht LH2304 vanuit München; die tweede gaat om de LH1003 naar Frankfurt en de LH2305 naar München. Gisteren werden acht vluchten vanuit beide steden naar Schiphol geannuleerd; slechts vier vonden wel doorgang. In totaal werd 80 tot 90 procent van de vluchten uit het vliegschema gehaald waardoor 100.000 reizigers gedupeerd werden. Lufthansa laat bij DW weten dat zij de mogelijkheid hebben binnenlandse vliegtickets om te zetten in vouchers voor treinreizen. Tevens riep de luchtvaartmaatschappij andere reizigers op niet naar de luchthavens te komen, omdat bij de balies geen personeel aanwezig zou zijn. (1/2) Strike Call by the Union ver.di for Lufthansa Ground Staff on February, 7 2024

Due to a planned strike by the Union ver.di on February 7, flight disruptions and cancellations for LH flights will occur at FRA throughout the day. pic.twitter.com/v0HC4fESVk— Frankfurt Airport (@Airport_FRA) February 5, 2024

Hoger loon

Het grondpersoneel van Lufthansa op de vliegvelden Berlijn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg en München legde gisteren het werk voor 27 uur neer. Vakbond Verdi geeft aan dat werknemers een hoger loon willen. Zij eist een loonsverhoging van 12,5 procent of maandelijks 500 euro extra over een periode van twaalf maanden voor 25.000 werknemers. Daarnaast wil Verdi een eenmalige beloning van 3.000 euro om de inflatie te compenseren. Op 23 januari verwierp het grondpersoneel in de tweede onderhandelingsronde een bod van Lufthansa. Het is onbekend of de staking na 27 uur eindigt en of de komende dagen meer vluchten vanuit Frankfurt en München naar Schiphol geannuleerd worden. De bereidheid onder werknemers voor de staking is hoog, net zoals dat het geval was in 2022 toen 97,5 procent van de Lufthansa-piloten voor een werkonderbreking stemde.