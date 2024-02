Ryanair-topman om twee redenen bezorgd over Boeing

Ryanair-topman Michael O’Leary maakt zich zorgen over Boeing. Om meerdere redenen.

In de eerste plaats is O’Leary bezorgd om de kwaliteitscontroles bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer, onder meer naar aanleiding van het eerste onderzoeksrapport over het Alaska Airlines-incident dat deze week werd vrijgegeven. Daaruit blijkt dat alles erop wijst dat belangrijke bouten simpelweg ontbraken in het romppaneel dat losraakte van de Boeing 737 MAX 9. Er zouden vier bouten hebben ontbroken. Eerder werd nog gedacht dat de bouten misschien wel aanwezig waren maar los zouden hebben gezeten. ‘We zijn bezorgd omdat het (..) slechte productiekwaliteit bij Boeing laat zien’, zei O’Leary woensdag tegenover persbureau Reuters. ‘Maar we denken niet dat het ook gevolgen heeft voor de Boeing 737-vloot of de MAX 8’s waar wij mee vliegen.’

De Ryanair-topman ziet overigens wel verbetering bij de vliegtuigfabrikant. Zo zouden de laatste twaalf vliegtuigen die de maatschappij tussen oktober en december in ontvangst nam kwaliteitstechnisch beter zijn ten opzichte van een jaar eerder. ‘Maar Boeing heeft overduidelijk nog meer te doen.’ Tegelijkertijd schroeft de FAA, de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, het toezicht op Boeing verder op. ‘Er is geen twijfel over mogelijk dat het verscherpte toezicht van de FAA in Seattle de productie zal vertragen.’ En dat brengt O’Leary op zijn tweede zorg: ‘We weten nog niet zeker of het gevolgen zal hebben voor de leveringen aan ons tussen nu en eind juni.’ Juist die leveringen zijn voor Ryanair belangrijk, omdat de maatschappij haar capaciteit in de piek van het drukke zomerseizoen daar deels op heeft afgesteld. Als de vliegtuigen dan niet komen, zal dat ook gevolgen hebben voor het aantal vluchten dat de maatschappij kan uitvoeren.

Boeing zegt ondertussen ‘actie te ondernemen’ om zowel de kwaliteit als de leveringen te verbeteren, zegt een woordvoerder van het bedrijf. ‘Ryanair is een gewaardeerde klant en we werken nauw met hen samen om op hun zorgen in te gaan.’