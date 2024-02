Veelgebruikte Kaagbaan op Schiphol gaat lange tijd dicht

Van 19 februari tot en met 25 april is de Kaagbaan (06-24) op Schiphol buiten gebruik. De veelgebruikte start- en landingsbaan krijgt een grote onderhouds- en vervangingsbeurt, meldt Schiphol donderdag.

Gedurende het grootschalige onderhoud is de baan volledig gesloten voor vliegverkeer. Om die reden zal er in februari, maart en april dus meer vliegtuigen starten en landen op de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan. In de gebieden rondom die banen zal er daarom tijdelijk meer vliegtuiggeluid dan gebruikelijk zijn, waarschuwt Schiphol. Via een speciale internetpagina houdt de luchthaven omwonenden op de hoogte.