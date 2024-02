Discussie over Amerikaanse piloten: ‘Dat is niet gebeurd’

De Federal Aviation Administration (FAA) wil dat onderzoek gedaan plaatsvindt voordat de pensioenleeftijd van piloten verhoogd wordt van 65 naar 67 jaar.

Dat schreef Michael Whitaker, werkzaam voor de FAA, in een brief aan senatoren. Vorig jaar stemde het Huis van Afgevaardigden in om de pensioenleeftijd voor vliegers te verhogen als onderdeel van een groter wetsvoorstel dat betrekking heeft op de operaties van de FAA. In de brief stelt Whitaker dat ‘de fitheid van piloten van cruciaal belang is voor de veiligheid’ en dat ‘zij in staat moeten zijn die veiligheid te waarborgen’. ‘We hebben geen standpunt over de pensioenleeftijd, maar als deze verandert, willen we graag gegevens hebben om de verandering te ondersteunen’, zei hij volgens AP News tijdens de hoorzitting van de commissie van het Huis van Afgevaardigden.

Onderbouwing van belang

Hoewel ingestemd werd met het wetsvoorstel, kan Maria Cantwell, een van de senatoren met luchtvaart in haar portefeuille, zich vinden in de woorden van Whitaker. ‘Als het gaat om het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd van piloten, heeft de FAA duidelijk gemaakt dat een wetenschappelijke en veiligheidsanalyse voorop moet staan. Dat is niet gebeurd. Luchtvaartveiligheid staat voorop en dit is niet het moment een kortere weg te nemen’, betoogt ze.

Langdurige discussie

Een verhoging (of verlaging) van de pensioenleeftijd van piloten is wereldwijd een gevoelig onderwerp, zo ook in de Verenigde Staten. Regering-Biden liet reeds weten zich te verzetten tegen een verhoging. De Air Line Pilots Association sloot zich daarbij aan. Daarentegen zegt de Regional Airline Association een voorstander te zijn, omdat luchtvaartmaatschappijen, in het bijzonder de kleinere, kampen met pilotentekorten. Eerder werden salarissen verhoogd in de hoop meer vliegers aan te trekken.