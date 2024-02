Probleem Schiphol: ‘In Nederland kan dat echter niet’

Hoewel de vraag naar vliegreizen blijft groeien, is volgens ING-econoom Rico Luman de verwachting dat Schiphol daaraan niet kan voldoen.

Dat komt volgens hem in eerste instantie door de capaciteit van het vliegveld. Ooit stond in de luchtvaartnota 2020-2050 dat Schiphol op termijn zou kunnen groeien naar jaarlijks 620.000 vluchten. Afgelopen jaren stond de limiet echter op maximaal 500.000. Dat aantal neemt nog verder af. Het demissionair kabinet zette in 2022 in op een reductie naar jaarlijks 440.000 vluchten, maar na rechtszaken en herzieningen van luchtvaartmaatschappijen en de Verenigde Staten ging dat (voorlopig) van de baan. In 2024 is op Schiphol daarom ruimte voor 483.000 vliegbewegingen, al hangt een nieuw krimpplan de luchthaven nog boven het hoofd. Hoe dan ook is er te weinig ruimte om volgens Luman te kunnen voldoen aan de toenemende vraag. ‘Er is ruim voldoende animo voor vliegreizen en zonvakanties. In de rest van Europa komt het aantal vluchten dit jaar daarom uit op het niveau van 2019, voor corona. In Nederland gaat dat echter niet’, licht hij toe bij Eindhovens Dagblad.

Andere luchthavens

Een groei van de Nederlandse luchtvaart zou met behulp van andere vliegvelden, waaronder Eindhoven en Lelystad, alsnog kunnen plaatsvinden. De Noord-Brabantse luchthaven is sinds 2009 van 18.000 vluchten per jaar gegroeid naar 41.000. Omwonenden vinden echter dat het vliegveld te veel geluidsoverlast met zich meebrengt. Omtrent Lelystad Airport heerste afgelopen jaren veel onzekerheid. De luchthaven werd voor honderden miljoenen gerenoveerd, maar in een opening ziet de meerderheid in de Tweede Kamer geen heil. Dat Lelystad vluchten van Schiphol zou kunnen overnemen, stuitte eveneens op veel kritiek van andere belanghebbenden. ‘Traditioneel kijken bedrijven meestal vanuit een groei-bril, maar andere overwegingen zijn de afgelopen jaren belangrijker geworden. Neem verduurzaming en de belangen van omwonenden’, aldus Luman.