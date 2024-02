TUI voegt bestemming toe vanaf Antwerpen

TUI België verbindt komende zomer twee keer per week Antwerpen met Oujda, een stad in het noordoosten van Marokko.

Op woensdag en zondag vliegt de luchtvaartmaatschappij tussen 26 juni en 2 september op en neer. De heenvlucht vanuit Antwerpen vertrekt 22:30 uur en landt 0:25 uur lokale tijd in Oujda; de terugvlucht stijgt 3:00 uur op en arriveert volgens het vluchtschema om 6:55 uur in de Belgische stad. Op de route zet TUI een Embraer E195-E2 in, die plaats biedt aan 136 reizigers. ‘Met de nieuwe bestemming komt TUI fly tegemoet aan een grote vraag naar directe vluchten bij de Marokkaanse gemeenschap in regio Antwerpen’, aldus de maatschappij volgens Gazet van Antwerpen. Met Oujda voegt de airline de derde Marokkaanse bestemming toe aan haar netwerk vanuit Antwerpen. Nador en Tanger gingen voor.

Aanbod TUI vanaf Antwerpen

TUI is druk bezig met de uitbreiding op de luchthaven van Antwerpen. In september vorig jaar kondigde de luchtvaartmaatschappij in samenwerking met TUI Nederland de routes naar het Spaanse Gran Canaria en Israëlische Tel Aviv aan. Als gevolg van de oorlog vinden die laatste echter tijdelijk geen doorgang. De verwachting is dat deze vluchten halverwege september dit jaar voortgezet worden. Al met al wacht de luchtvaartmaatschappij vanaf Antwerpen een drukke zomer. In Spanje vliegt de Belgische tak behalve naar Gran Canaria naar Alicante, Ibiza, Malaga, Palma de Mallorca, Murcia en Tenerife. Verder verbindt zij Antwerpen met Heraklion (Griekse eiland Kreta), Split (Kroatië) en Antalya (Turkije). In de winter biedt TUI een vlucht naar het Oostenrijkse Innsbruck aan. Op alle vluchten vanaf Antwerpen zet TUI de E195-E2 in.