Vervolging voor schade aan Air France 777

De Greenpeace-activisten die een Boeing 777-200 van Air France bekliederden met groene verf worden vervolgd.

Een gevangenisstraf van vijf jaar zou hen volgens FL360 te wachten kunnen staan, evenals een boete van 75.000 euro. Nadat de activisten zich op het platform van Parijs Charles de Gaulle Airport hadden begeven, werden ze algauw in hun actie gestoord en aangehouden door de politie. Naar aanleiding van hun “vergroening” van de 777 diende de ADP Groep, de beheerder van de luchthavens in Parijs, een klacht in. De politie gaf aan direct een onderzoek in te stellen en zei dat de betreding van de luchthaven en de bijbehorende schade een ‘misdrijf’ vormde. Activists of Greenpeace France are being prosecuted for having repainted a plane green at Roissy for damage, disrupting the operation of an aeronautical installation & refusal to submit to biological sampling, that's risking up to 5 years of imprisonment and a fine of 75,000 €. pic.twitter.com/s35T0bSdks— FL360aero (@fl360aero) February 8, 2024

Protest tegen greenwashing

In maart 2021 bestormden negen Greenpeace-demonstranten, gekleed in geel en wit, het platform van Parijs Charles de Gaulle Airport. Ze klommen over het buitenste hek en snelden naar een Air France 777. Ze protesteerden naar eigen zeggen om ‘greenwashing van de (Franse, red.) regering in de luchtvaart aan de kaak te stellen’. De organisatie was van mening dat de maatregelen die de Franse regering nam om onder meer het Klimaatakkoord van Parijs te halen, niet ambitieus genoeg zijn. Zij riep op projecten voor uitbreiding van de luchthavens stop te zetten.

Verf op 777

Op afbeeldingen die op de sociale media verschenen is te zien dat de demonstranten groene verf en een lange roller gebruikten. Enkele activisten begaven zich op de vleugels van het vliegtuig en hadden spandoeken in hun handen met de tekst: ‘Is er een piloot om het klimaat te redden?’ De 777 in kwestie was na verwijdering van de verf weer operationeel.