Woede om 747: ‘Schaamteloze mensen’

De Venezolaanse minister van Transport en president van de staatsluchtvaartmaatschappij Conviasa (dochter van Emtrasur), is boos dat Venezuela moet opdraaien voor de parkeerkosten van een Boeing 747-300M.

In een video geeft Ramón Celestino Velásquez Araguayán uiting aan zijn boosheid. De 747 van Emtrastur staat sinds juni 2022 vast op de luchthaven van het Argentijnse Buenos Aires en de parkeerkosten lopen hoog op. De Argentijnse luchtverkeersleiding stuurde een factuur van omgerekend zo’n 6.500 euro naar Venezuela. Op de factuur zou alleen de maand juni 2022 te zien zijn. Het is onduidelijk waarom. Wel is duidelijk dat Velásquez Araguayán daarover geenszins te spreken is. De 747 werd begin dit jaar overgedragen aan de VS. ‘Ze (Argentinië, red.) hebben ons Emtrasur-vliegtuig gekaapt en daarmee alle internationale burgerluchtvaartregels die daarmee gemoeid zijn overtreden. Ze houden het vliegtuig zonder enige legale reden vast en sturen bovendien in de maand juni 2022 een herinnering van de parkeerkosten. Jullie schaamteloze, schaamteloze mensen!’, aldus de Venezolaanse minister van Transport op X, het voormalige Twitter. Nos secuestraron el avión de EMTRASUR, violando todos los reglamentos vigentes que regulan a la aviación civil internacional. Nuestros pilotos y la tripulación fueron liberados, tras demostrarse que no existen pruebas contra ellos. Mantienen el avión retenido ilegalmente sin… pic.twitter.com/eKymIp53ve— Ramón Celestino Velásquez Araguayán (@rvaraguayan) February 6, 2024

747 aan de grond

De 747 diende voordat deze aan de ketting werd gelegd als luchtbrug tussen Venezuela, Rusland, Iran en China. Toen de Jumbojet twee jaar geleden in Buenos Aires arriveerde, bleken behalve veertien Venezolaanse ook vijf Iraanse bemanningsleden aan boord te zitten. Zij stonden niet op de passagierslijst en werden verdacht van spionage en mogelijke banden met Quds Brigades, een militaire elite-eenheid van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC). Zij werden aangehouden, al kwam iedereen de maanden daarna op vrije voet. De 747 staat sindsdien aan de grond en begin dit jaar willigde de Argentijnse rechter het verzoek in de Jumbo over te dragen aan de Verenigde Staten. Rechtbanken in de VS deden meerdere verzoeken, omdat Mahan Air zonder toestemming van de VS het toestel overdroeg aan Emtrasur.