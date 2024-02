Extra brandstof komt Air Canada 737 MAX goed uit

Een Boeing 737 MAX 8 van Air Canada slaagde er tot drie keer toe niet in te landen op de luchthaven van het Canadese St. Johns.

Het toestel, registratie C-GEKH, steeg afgelopen week 22:00 uur op vanaf Toronto Pearson International Airport. Na bijna drie uur startte de 737 MAX 8 met de nadering van haar bestemming. Op dat moment werd de stad, die gezien wordt als de laatste strohalm voordat vliegtuigen de Atlantische Oceaan richting Europa trotseren, geteisterd door harde windstoten. De piloten zouden aangegeven hebben dat zij te maken kregen met een ‘zijwind’.

Na drie pogingen keerde de 737 MAX terug naar de luchthaven van vertrek © Flightradar24.com

Drie naderingen

De 737 MAX 8 begon met de eerste poging die op een hoogte van 2.100 voet afgebroken werd. Het toestel maakte een lus en probeerde het nog een keer. Toen beëindigden de vliegers de nadering op 2.200 voet. Daarna kwam het ten westen van St. Johns in een holding pattern. Na meerdere rondjes te hebben gecirkeld deden de piloten nog één poging die evenmin mocht baten. Daarna volgde het besluit de 737 MAX terug te brengen naar Toronto. Dat kwam volgens een woordvoerder van Air Canada doordat de regio waarin St. Johns ligt, geteisterd wordt door streng winterweer waardoor de omstandigheden op luchthavens in de buurt niet veel gunstiger zijn dan op de laatste strohalm voor de Atlantische Oceaan. Air Canada neemt op vluchten naar bestemmingen in dit gebied dan ook extra brandstof mee. ‘Dit (terugkeer naar Toronto, red.) was gebaseerd op verschillende factoren. Ten eerste is en blijft veiligheid onze voornaamste overweging. Dit is iets waar reizigers het ook volledig mee eens zijn’, aldus de woordvoerder, die het besluit in kwestie een ‘juiste beslissing’ noemt, in een e-mail aan CP24.

Terug naar Toronto

Behalve dat de weersomstandigheden in Toronto gunstiger waren, kon op de plek van herkomst voor de passagiers gemakkelijker ’s nachts een tijdelijke accommodatie gevonden worden. Na zes uur en 37 minuten keerde de 737 MAX 8 terug in Toronto.