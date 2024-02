Passagier activeert evacuatieglijbaan A320

Een Canadese passagier opende afgelopen week aan boord van een Airbus A320 van Thai Airways de linkervoordeur.

Het toestel, registratie HS-TXC, zou woensdagavond 21:05 uur lokale tijd vertrekken vanuit Chiang Mai voor een binnenlandse vlucht naar de Thaise hoofdstad Bangkok. Nadat de passagiers ingestapt waren, taxiede de A320 naar de startbaan. Een 40-jarige kreeg op dat moment een paniekaanval. Hij begon te schreeuwen en eiste dat een deur geopend zou worden. Toen het cabinepersoneel geen gehoor gaf aan zijn verzoek, liep de man naar de deur waar de inzittenden aan boord waren gegaan. Hij forceerde de deur en slaagde er al doende in hem open te krijgen. Per ongeluk activeerde hij daarbij de evacuatieglijbaan. Op afbeeldingen is te zien dat de A320 vlak voor de startbaan met een uitgeklapte glijbaan tot stilstand kwam. Uiteindelijk konden medereizigers de 40-jarige onder controle krijgen en werd hij overgedragen aan de autoriteiten. A Canadian onboard a Thai Airways Airbus A320 aircraft operating flight TG121, route Chiang Mai (CNX) -Bangkok (BKK) Suvarnabhumi has been arrested after he opened the L1 passenger door deploying the emergency slide on the Runway just before the take-off on 07 February night. pic.twitter.com/2UUq6tHcEt— FL360aero (@fl360aero) February 8, 2024

Onderzoek gaande

De passagier vertelde volgens AeroTime gedurende het onderzoek aan de politie dat hij lijdt aan een paniekstoornissen. Deze zouden ook ten grondslag hebben gelegen aan zijn handelen in de A320. Tevens vulde de Canadees aan dat hij gelooft dat hij ‘gestalkt wordt door een ondergrondse organisatie’ en dat dit er de oorzaak van was dat hij het vliegtuig wilde verlaten. Momenteel zit de 40-jarige in hechtenis.

Vlucht loopt vertraging op

Door de uitgeklapte evacuatieglijbaan kwam de A320 stil te staan en moest ander vliegverkeer uitwijken. Dertien aankomende en drie vertrekkende vluchten ondervonden hinder. Het desbetreffende toestel werd vervolgens voor controle en onderhoud naar de gate gereden. Rond de klok van 0:45 uur vertrok de machine alsnog in de richting van Bangkok.