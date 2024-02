Discussie rond F-35 op Lelystad Airport brandt los

Lelystad Airport staat op een lijst van luchthavens die de Koninklijke Luchtmacht mogelijk in de toekomst zou willen gebruiken voor F-35 jachtvliegtuigen. De ministeries van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat bevestigen dat er gesprekken over gaande zijn. In Flevoland en online laait de discussie weer op.

Na de sluiting van een aantal vliegbases in de afgelopen decennia zijn alleen Leeuwarden en Volkel nog open voor jachtvliegtuigen. Om aan haar taken te kunnen voldoen moet de Koninklijke Luchtmacht jaarlijks in Nederland 7.500 vluchten kunnen uitvoeren. Er is echter een tekort aan ruimte voor 2.300 vluchten. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Ruimte voor Defensie worden verschillende scenario’s voor de capaciteitsuitbreiding van Defensie geschetst. Ook de (her)opening van extra luchtmachtbases komt hier naar voren. Concreet wordt Lelystad Airport niet genoemd. Toch wist Omroep Flevoland deze week te melden dat Defensie de luchthaven, die weinig kans meer lijkt te hebben op opening voor de commerciële luchtvaart, interessant vindt voor de Koninklijke Luchtmacht. De discussie over de toekomst van de luchthaven heeft zodoende een nieuwe wending genomen. Vooral natuurorganisaties en omwonenden maken zich wederom kwaad. Er zijn echter ook enthousiaste geluiden. Wat een timing, om dit naar buiten te brengen. je zou er bijna iets van denken. Het antwoord is dus NEE. Zeker geen JSF op #lelystadAirporthttps://t.co/uCrkKlJo6h— Extinction Rebellion Zwolle (@XRZwolle) February 9, 2024 Lelystad airport zoekt nog vliegtuigen.



Noorden zegt: doe maar in het Zuiden en vice versa. Oplossing ligt in het midden zoals gewoonlijk. Mooi compromis! https://t.co/DnhbAR9JXo— Gerard ⚡️ Hendrikszoon (@GerardVenema) February 11, 2024

Niets zeker

Bij de uitbreidingsplannen van Defensie die momenteel ter inzage liggen, gaat het in Flevoland tot nu toe voornamelijk om een kazerne, een munitiedepot en een laagvlieggebied voor helikopters. Over de stationering van gevechtsvliegtuigen op Lelystad wordt niet gesproken. Toch worden gesprekken hierover bevestigd door de betrokken ministeries. Wel wordt daarbij benadrukt dat het hier gaat om verkennende vragen en dat nog niets zeker is. Lelystad Airport geeft aan dat zij en de Royal Schiphol Group hierbij niet zijn betrokken en dus ook niet weten wat de komst van jachtvliegtuigen met zich mee zou brengen. De luchthaven blijft hopen dat het nieuwe kabinet Lelystad Airport zal openen voor commercieel vliegverkeer. Opvallend genoeg lijken veel Flevolanders die zich op sociale media mengen in de discussie positiever te staan tegenover Defensie dan tegenover de burgerluchtvaart. Ik was fel tegen Lelystad Airport. Vakantievluchten? Not in my backyard! Geen herrie boven de Veluwe! Het is niet uitgesloten dat Lelystad nu een militaire basis voor de F35 wordt. Welcome in my backyard! Het gaat om onze veiligheid.— Nico Schipper (@nicoschipper) February 9, 2024 Nu gemeentes in Flevoland moeilijk doen over de komst van Defensie is het voor @Lelystad de uitgelezen kans om zowel de kazerne, depots, als de luchtmacht binnen te halen! Een mooie @Defensie cluster op en rond @LelystadAirport https://t.co/CVp0szfXlQ— BurnMaster (@FlevoCrypto) February 9, 2024