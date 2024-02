Russische TU-95’s vliegen langs de VS

Het Russische Ministerie van Defensie heeft een video vrijgegeven waarin de vlucht van twee Tu-95’s boven de Beringzee wordt getoond. De grote bommenwerpers kwamen daarbij dicht bij het Amerikaanse luchtruim.

In een video die de Russische luchtmacht heeft gepubliceerd is te zien hoe twee langeafstandsbommenwerpers van de Russische luchtmacht een patrouillevlucht uitvoeren boven de Beringzee dicht bij de westkust van Alaska. De twee Tu-95MS bommenwerpers vlogen onder begeleiding van Su-30SM-straaljagers gedurende zeven uur dicht langs het luchtruim van de Verenigde Staten.

Vliegende geschiedenis

De TU-95 ‘Bear’ wordt regelmatig onderschept in Europese en Amerikaanse luchtruimen. En dat al decennialang. Reeds in 1951 werd door Toepolev aan de ontwikkeling van het toestel begonnen. Nog geen anderhalf jaar later vloog het eerste prototype al. In 1956 ging de serieproductie van start. Nog altijd is de Bear een belangrijk toestel voor de Russische luchtmacht. Daarin lijkt het model op de Amerikaanse B-52. Het zijn allebei toestellen die al meer dan vijftig jaar in dienst zijn. Beide zijn door de jaren heen gemoderniseerd. Zo kunnen de machines die al meer dan een halve eeuw oud zijn, toch voldoen aan de moderne technieken. In totaal telt de TU-95 meer dan vijftien versies. De verwachting is dat de Bear nog wel even in dienst blijft.