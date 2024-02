Passagier: ‘Het was absolute horror’

Voor passagiers van een Lufthansa-vlucht tussen Bangkok en München werd het een reis die ze niet snel zullen vergeten. Tijdens de vlucht overleed een van hen onder bizarre omstandigheden.

Een Duitse 63-jarige man vloog vorige week met vlucht LH773 van Bangkok terug naar Duitsland. Volgens twee medepassagiers werd hij vergezeld door een Filipijnse vrouw en was hij voor de vlucht al zichtbaar niet in orde. Na het instappen sprak de gezagvoerder kort met de man. Via de luidspreker vroeg hij vervolgens of er een arts aan boord was. Een jonge Poolse dokter hielp de bemanning daarop bepalen of de zieke passagier fit genoeg was om mee te vliegen en gaf, na het voelen van de hartslag, toestemming.

De Airbus A380, registratie D-AIML, vertrok korte tijd later richting München. Tijdens de vlucht ging de gezondheid van de man steeds verder achteruit. Het cabinepersoneel probeerde hem zo goed mogelijk te verzorgen en gaf hem een kop kamillethee. Nog voor hij een slok kon nemen spuugde de man al bloed in een zak. De piloten keerden direct om en lieten aan de luchtverkeersleiding weten dat medische assistentie nodig was. Volgens ooggetuigen kwamen er bij hun medepassagier stromen bloed uit uit zijn mond en neus. ‘Het was absolute horror, iedereen schreeuwde’, aldus een van hen. Zelfs de wanden van de cabine zaten onder. Na meerdere reanimatiepogingen overleed de Duitser.

Niet ongewoon

Het komt vaker voor dat mensen in een vliegtuig komen te overlijden. Soms gaat het niet om een passagier maar om iemand van de crew. Eind vorig jaar overleed een British Airways-steward vlak na het boarden. De 52-jarige man werd vlak voor vertrek achterin de cabine onwel. ‘Helaas werd, ondanks de inspanningen van onze bemanning, het crewlid ter plaatse doodverklaard’, aldus een woordvoerder van British Airways.