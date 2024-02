Qatar Airways neemt afscheid van Boeing 747-8

Na 6,5 jaar zwaait Qatar Airways Cargo haar twee Boeing 747-8F’s uit. De maatschappij wil enkel verder met Boeing 777’s.

Qatar Airways wil haar vrachtvloot graag standaardiseren en in de toekomst uitsluitend met vrachtvarianten van de Boeing 777 vliegen. Momenteel beschikt de op twee na grootste vrachtmaatschappij over 27 777F’s en twee 747-8F’s. Om het doel te bereiken zette de airline daarom haar jumbojets, registraties A7-BGA en A7-BGB, in de etalage. De golfmaatschappij heeft ook al een koper gevonden voor de machines. Dit jaar worden de toestellen geleverd aan UPS, dat al meerdere 747-8F’s in dienst heeft.

Beide jumbojets waren oorspronkelijk bedoeld voor andere luchtvaartmaatschappijen voordat ze in 2017 werden geleverd aan Qatar Airways Cargo. De tien jaar oude A7-BGA was oorspronkelijk gebouwd voor Atlas Air, maar werd nooit geleverd. UPS wilde het vliegtuig vervolgens overnemen, maar ook die deal ging niet door. Vier jaar later vond de 747 een eigenaar en kwam ze in dienst bij de golfmaatschappij. A7-BGB is drie jaar jonger en werd gebouwd voor het Azerbeidzjaanse Silk Way West Airlines, maar ook deze maatschappij nam het vliegtuig nooit in gebruik.

777X

Op den duur zal Qatar Airways haar huidige 777F-vloot vervangen door nieuwere toestellen. Boeing kondigde begin 2022 officieel een ‘nieuw’ vliegtuig aan: de 777-8 Freighter, een vrachtvariant van de 777X. de maatschappij plaatste gelijk een grote bestelling en is daarmee de launch customer van het type. In totaal heeft de airline 34 exemplaren van de nieuwste 777-variant besteld. Twintig daarvan waren reeds besteld als passagiersversie en zijn omgezet naar een cargo-order.