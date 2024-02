Steeds meer drones uit Rusland

De Russische minister van Defensie Sergei Shoigu zei in beelden die door zijn ministerie op zaterdag zijn gepubliceerd dat de productie van militaire drones door het land het afgelopen jaar succesvol is opgevoerd. De uitspraken deed hij in een propagandafilm na wéér een aanval met drones op Kyiv.

Rusland heeft sinds het begin van de oorlog in Oekraïne veelvuldig gebruik gemaakt van drones. Dit weekend was het weer raak. Meestal worden door de Russische strijdkrachten goedkope door Iran gemaakte Shahed-drones ingezet, maar ook in Rusland worden steeds meer drones geproduceerd.

‘De productiecapaciteiten die zijn gecreëerd stellen ons in staat om de meeste taken te voeren’, zei de Russische minister van Defensie Shoigu tijdens een rondleiding langs droneproductiefaciliteiten in de autonome republiek Oedmoertië. Wel gaf de minister aan dat bepaalde kwesties met betrekking tot het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en elektronische oorlogsvoering nog moeten worden opgelost. Moskou heeft de laatste maanden de oorlogsindustrie de productie laten opvoeren. Hiermee hoopt Rusland de militaire impasse in Oekraïne te doorbreken.

Oekraïne

Ook door Oekraïne worden drones ingezet in alle soorten en maten. Bekend en succesvol zijn de Turkse drones van Bayraktar maar ook lokaal geknutselde hobbydrones met explosieven zijn niet weg te denken bij de Oekraïense strijdkrachten. Commandanten hebben dan ook gezegd dat deze wapens essentieel zullen zijn om de overhand te krijgen in het conflict. Volgens militaire analisten zorgen de droneaanvallen door beide zijden daarentegen voor de huidige impasse door ingraving.

Aanval met Shahed-drones

In de nacht van zaterdag op zondag was het weer raak. Tientallen Shahed-drones werden gebruikt bij aanvallen op Kyiv en de regio Mykolaiv. Hij voegde eraan toe dat alle drones boven de hoofdstad neergehaald voordat ze hun doel konden bereiken. Naar verluidt zijn er geen slachtoffers of noemenswaardige schade rond Kyiv. In het zuiden was de dreiging groter. De luchtverdedigingssystemen daar waren meer dan vijf uur bezig waren en 26 door Rusland gelanceerde Shahed-drones werden vernietigd. Ten minste één burger raakte gewond bij de aanval.