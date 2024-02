Zakenjet crasht op snelweg

Een zakenjet stortte vrijdag neer nabij Naples, Florida, toen het tijdens de nadering te maken kreeg met een technisch probleem. Niet alle inzittenden overleefden het ongeval.

De Bombardier Challenger 604, registratie N823KD, was vanaf een luchthaven bij Columbus, Ohio, onderweg naar Napels Airport in Florida. De vlucht verliep normaal, tot de nadering van de bestemming. Op slechts enkele kilometers van het vliegveld meldden de piloten aan de luchtverkeersleiding dat beide motoren van het toestel waren uitgevallen. Al snel werd voor hen duidelijk dat de zakenjet de landingsbaan niet meer kon bereiken.

Om te voorkomen dat de machine in een woonwijk zou crashen stuurden de vliegers de Challenger richting een snelweg. Brianna Walker reed toevallig op dat moment met haar vriend op de snelweg. ‘Er zaten slechts enkele centimeters tussen onze auto en het vliegtuig’, aldus Walker. Volgens de passanten sleepte de machine een auto voor hen mee die vervolgens tegen een muur sloeg. ‘De vleugel verpulverde die auto.’ In totaal waren vijf mensen aan boord de zakenjet, waarvan drie passagiers. Zij wisten het toestel na de crash te verlaten. De twee piloten hebben het ongeval niet overleefd. Video shows moment passengers escape the burning wreckage of the Bombardier Challenger 604 that crashed on the I-75 near Naples, Florida yesterday. https://t.co/dwngDt3fqq pic.twitter.com/6H9SCSuDOM— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) February 10, 2024

Opmerkelijk

Het komt zelden voor dat een vliegtuig met problemen een succesvolle noodlanding op een snelweg maakt. In januari slaagden twee piloten erin een Cessna 208B Grand Caravan veilig op een weg te laten landen. Vlak na het opstijgen deed zich een technisch probleem voor en waren ze genoodzaakt het vliegtuig direct aan de grond te zetten. Uiteindelijk landde de machine op een snelweg in Washington DC en bleven alle inzittenden ongedeerd.