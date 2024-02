DDA Classic Airlines stopt met vliegen

Het voortbestaan van de enige luchtwaardige DC-3 in Nederland was al lange tijd onzeker. Nu heeft DDA Classic Airlines bekend gemaakt te stoppen met vliegactiviteiten.

Vanaf oktober 2024 zal de DC-3 Dakota, registratie PH-PBA, geen rondvluchten meer uitvoeren. Alsmaar stijgende kosten hebben er toe geleid dat dit het laatste operationele jaar zal zijn van de DDA. De organisatie noemt verschillende problemen die tot de beslissing hebben geleid. Zo is er op Schiphol straks geen plek meer om de DC-3 te stallen. Verder is het onduidelijk of in de toekomst start- en landingsslots beschikbaar zijn op de luchthaven. DDA heeft het verplaatsen van haar activiteiten naar een andere luchthaven overwogen, maar ook dit is geen oplossing. Verder neemt de beschikbaarheid van Avgas, de brandstof die door de DC-3 wordt gebruikt, af. Tot slot zijn de kosten om de PH-PBA te verzekeren fors gestegen.

Dit jaar staat niet alleen in het teken van de laatste operationele vluchten met de enige luchtwaardige Nederlandse Dakota, maar ook van de tachtigste verjaardag van het toestel. Daarnaast is het ook tachtig jaar geleden dat operatie Market Garden plaatsvond en dat geallieerden op de stranden van Normandië landden. De PH-PBA werd toen voor beide missies ingezet. Het bestuur van DDA voert momenteel gesprekken met verschillende partijen over het lot van de DC-3.

Gevaar

DDA kampte al langer met financiële problemen. De hoofdsponsor, Jumbo, die het stokje destijds overnam van het met bezuinigingen geconfronteerde KLM, beëindigde per 1 januari 2023 na zes jaar de sponsoring aan DDA. De rondvluchten met de iconische DC-3 stonden voor 2023 daardoor op de tocht. Op het laatste moment wist de organisatie net voldoende geld op te halen waardoor er toch vluchten konden plaatsvinden.