Dode na noodlanding Cessna

Een Cessna 208 Grand Caravan steeg zondag in Mexico op om parachutisten te droppen. Direct na de take off ging het mis en moest het toestel een noodlanding maken.

Het vliegtuig, registratie N80GE, vertrok ‘s ochtends van het vliegveld bij Puerto Escondido, in het zuiden van Mexico. Volgens ooggetuigen vloog de Cessna niet snel en verloor die tijdens het klimmen kort de controle. De piloot besloot een noodlanding te maken op het nabijgelegen strand. Het toestel landde hard, waardoor het onderstel het begaf. De machine gleed over het strand totdat die tegen een schildpaddenkwekerij botste en daar tot stilstand kwam.

Strandwachten haastten zich snel naar de Cessna om de zeventien inzittenden uit het toestel te helpen. Sommigen konden ongedeerd het toestel verlaten, anderen liepen, soms zware, verwondingen op. Een 62-jarige man was op het moment van de crash aanwezig in de schildpaddenkwekerij en werd geraakt door het toestel. Hij stierf enkele minuten later aan zijn verwondingen. Er is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident. Skydive Puerto Escondido Cessna 208 Grand Caravan (N80GE, built 1996) was seriously damaged in an off-airport beach landing a minute after take-off from runway 27 at Puerto Escondido AP(MMPS), Mexico. One person on the ground sustained fatal injuries, all 17 on board escaped… pic.twitter.com/iCzo4rAwMq— JACDEC (@JacdecNew) February 11, 2024

Teuge

Het gecrashte vliegtuig in Mexico is van hetzelfde type als het toestel dat in 2021 een noodlanding maakte in een veld naast de A50 bij Apeldoorn. Kort na de start vanaf vliegveld Teuge viel de motor uit van de Cessna 208 van Skydive Teuge. De piloot van de machine, registratie PH-FST, maakte vervolgens een noodlanding naast de A50. Alle achttien inzittenden bleven ongedeerd.