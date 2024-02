KLM laat veranderde livery voor A321neo zien

Dinsdag maakte KLM meer details bekend over de livery en het interieur van de nieuwe Airbus A321neo. Het eerste toestel wordt aankomende zomer geleverd.

In de mededeling laat KLM weten dat er in principe niet veel verandert aan de bestaande kleurstelling. De aangepaste livrei is volgens de maatschappij zowel opvallend als praktisch. ‘De lijn tussen blauw en wit komt onder de neus te liggen, waardoor de neus volledig blauw is. Dit zorgt ervoor dat, in geval van acute vervanging, het vliegtuig snel en gemakkelijk van een nieuwe neus te voorzien is zonder de bekende blauwe tekening te onderbreken.’

Passagiers gaan volgens KLM meer comfort ervaren dankzij bredere stoelen, grotere tafels en ruime bagagebakken. De stoelen in de A321neo zijn breder omdat de cabine van de Airbus twintig centimeter breder is dan die van de Boeing 737 in al haar uitvoeringen. Verder is bij elke stoel een USB-aansluiting aanwezig en biedt het toestel ook meer ruimt dankzij een breder gangpad. KLM zegt dat de voorbereidingen voor de komst van de A321neo al in volle gang zijn. Naar verwachting voert de airline in augustus haar eerste vlucht uit met het nieuwe vliegtuig.

Transavia

Het verschil tussen de 737 en A321neo kon al eerder worden ervaren bij Transavia. De maatschappij nam haar eerste nieuwe Airbus vorig jaar feestelijk in ontvangst. Op 5 januari werd het toestel voor het eerst ingezet op een commerciële vlucht. Up in the Sky was bij het welkomstfeest en vloog mee op de eerste vlucht van de Airbus.