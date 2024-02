Opmerkelijk beveiligingsincident op Heathrow

Een Britse man vloog vorig jaar een dag voor kerst naar verluidt zonder ticket of paspoort van London Heathrow naar New York. De beveiliging van de Londense luchthaven is door de actie in verlegenheid gebracht.

Het lukte de 46-jarige Craig Sturt om enkele veiligheids- en paspoortcontroles op Londen Heathrow airport door te komen zonder een document te moeten tonen. Hij stapte vervolgens zonder ticket of paspoort in een Boeing 787-10 van British Airways, die even later naar New York JFK vloog. Bij aankomst in de Verenigde Staten werd hij tegengehouden. Daar werd duidelijk dat Sturt geen ticket noch een paspoort mee had. Hij werd met een chartervlucht teruggestuurd naar Londen.

Eenmaal aangekomen in Groot-Brittannië werd hij werd gearresteerd en naar een ziekenhuis gebracht. Sturt is echter ontsnapt uit het ziekenhuis en is sindsdien niet meer gezien. Hij wordt beschuldigd van het nauw volgen van een medereiziger en fraude en overtredingen op grond van de Aviation Security Act. Ondertussen wordt het incident, dat een ‘vernederend fiasco’ voor de luchthaven en douane wordt genoemd, onderzocht. Vanuit de VS worden ook veel vragen gesteld hoe het kon gebeuren dat Sturt langs alle controles op Heathrow glipte. British Airways liet al weten volledig mee te helpen met het onderzoek.

Tweede keer

Opmerkelijk is dat het niet de eerste keer is dat een persoon langs alle controles op Heathrow weet te glippen en een vliegtuig in stapt. Een Nederlandse 12-jarige jongen haalde een zelfde soort actie uit in 2019. Pas aan boord van het vliegtuig, toen een crewlid naar de locatie van zijn stoel vroeg, kregen ze in de gaten dat hij zonder papieren aan boord was gekomen. Door de daad moesten alle passagiers opnieuw gecontroleerd worden, waardoor de vlucht meer dan vier uur vertraging opliep. Volgens een van de inzittenden was de situatie ‘chaotisch en zeer frustrerend.’