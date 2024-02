Nieuwe CEO Corendon stelt zich voor | Video

Gunay Uslu is de nieuwe CEO van Corendon. In een filmpje op het Instagram-account van de reisorganisatie is ze aan het woord.

‘Ik zou graag willen dat Corendon de meest duurzame reisorganisatie van Nederland wordt, maar niet duurder!’ Voormalig staatssecretaris Gunay Uslu (D66) maakte via Instagram kennis met het publiek in haar nieuwe functie. Vanuit de cockpit vertelt de voormalig bewindspersoon over haar nieuwe werk. View this post on Instagram A post shared by Corendon (@corendon.nl)

Gunay Uslu werkte al eerder bij Corendon, totdat ze in januari 2022 benoemd werd tot staatssecretaris van Cultuur en Media in het vierde kabinet-Rutte. ‘Toen was ik even niet zo blij met de politiek’, zei haar broer en Corendon-oprichter Atilay Uslu daarover tegen Quote. ‘In coronatijd hadden we als bedrijf heel veel geld verloren – en vlak daarna jatten ze ook nog mijn zus.’ Nu is de voormalig politica terug. ‘Ik heb twee grote liefdes -naast m’n vrienden, familie en de kinderen natuurlijk- en dat zijn cultuur en reizen’. Gezien haar portefeuille als minister is dat eerste natuurlijk geen verrassing.

Carrièreswitch

Uslu’s vertrek naar Corendon is niet de eerste carrièreswitch die plaatsvond in Rutte IV. Meerdere leden van dit kabinet vertrokken inmiddels voortijdig voor een andere baan. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken stapte in september vorig jaar op om Eurocommissaris te worden. Minister Kaag (Financiën) werd VN-gezant voor Gaza. Recentelijk vertrok ook minister Kuipers (Volksgezondheid). Hij krijgt een functie in het buitenland, waarover hij nog niets kan zeggen.