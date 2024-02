Komt krimp Schiphol er via vliegtaks alsnog?

Afgelopen maandag droeg staatssecretaris Van Rij een rapport over de belastingen naar de Staten Generaal. In het rapport wordt onder andere voorgesteld om de vliegtaks te verhogen en de hoogte ervan te koppelen aan de afstand van de vlucht. In de luchtvaartsector wordt ontsteld gereageerd.

Afgelopen maandag stuurde staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën, CDA) de bevindingen van een onderzoek naar de toekomst van de belastingen naar de Eerste en Tweede Kamer. In het rapport ‘Bouwstenen voor een beter en eenvoudiger belastingstelsel’ worden verschillende opties ten aanzien van het toekomstig fiscaal beleid in Nederland geschetst. Een van de besproken opties is het differentiëren naar afstand en verhogen van het tarief van de vliegbelasting. Deze maatregelen zouden volgens het rapport met name de doelen ‘belastingmix’ en ‘klimaat en milieu’ ten goede komen. Met belastingmix wordt een -voor de staat- zo lucratief mogelijke belastingstrategie bedoeld waarbij er aan herverdeling en gedragsbeïnvloeding gedaan wordt terwijl de schade aan de welvaart klein blijft.

Vooral dit laatste ziet de luchtvaartsector waarschijnlijk anders. Marnix Fruitema van luchtvaartorganisatie BARIN heeft tegenover De Telegraaf al aangegeven mordicus tegen een hogere vliegtaks te zijn: ‘Weer blijkt dat in Den Haag verschillende partijen op eigen houtje bezig zijn om de luchtvaart te belasten. De tunnelvisie duurt maar voort. Het wordt de hoogste tijd dat de politiek en ministeries zich realiseren dat het verder belasten van de luchtvaart ten koste gaat van de BV Nederland’.

Bedreiging welvaart?

En wat betreft het effect van de belastingmaatregel op de welvaart zou Fruitema daar best gelijk in kunnen krijgen. Rond 2030 zou de voorgestelde verhoging van de vliegbelasting €100 per ticket aan prijsvermeerdering kunnen betekenen. Het is daarmee ook een duidelijke gedragsbeïnvloedende maatregel die in het rapport samengaat met de krimpplannen van Schiphol. De indruk wordt hiermee gewekt dat deze, eerder tweemaal afgewende, gedwongen krimp nu via belastingmaatregelen gerealiseerd moet worden. Volgens velen in de luchtvaartsector zal dit ten koste gaan van de economische functie van Schiphol en het vestigingsklimaat.