Bizar gebeuren aan boord van Delta-vlucht vanaf Schiphol

Een Airbus A330 van Delta die dinsdagochtend vanaf Schiphol was vertrokken, moest na ongeveer een uur terugkeren nadat er maden vanuit de bagagevakken op passagiers vielen.

Het vliegtuig was op weg van Amsterdam naar Detroit. Toen het toestel zich al een uur in de lucht bevond, merkten passagiers op dat zij in de cabine vergezeld werden door maden. Philip Schotte, een Nederlandse passagier aan boord van de Delta-vlucht, zag dat de maden vanuit de bagageruimte naar beneden vielen. ‘Tijdens het opstijgen merkte ik dat die vrouw iets aan het doen was, maar kon dat niet zo goed zien. Op een gegeven moment zag ik dat zij maden met een papiertje van haar stoel veegde. Toen ze merkte dat ik het zag, vertelde ze me dat de maden vanuit het bagagevak boven ons naar beneden vielen. Ze schrok er behoorlijk van’, vertelt hij tegenover het ANP.

‘De crew checkte meteen waar de maden vandaan kwamen. Bij het openmaken van het bagagevak boven ons vielen er een stuk of tien op de vrouw en de lege stoelen tussen ons’, vervolgt hij. In de bagageruimte zou zich een tas met rotte vis van een van de passagiers hebben bevonden. Nadat de vondst in plastic was verpakt, besloot de Delta-bemanning terug te keren naar Amsterdam. Ondertussen werd de sfeer in de cabine er niet geruster op. ‘Mensen gingen met de zaklamp van hun telefoons kijken of er geen maden zouden rondkruipen.’ Enige tijd later landde het toestel weer veilig op Schiphol. Het is niet bekend of de man aan wie de tas toebehoorde zijn reis mocht vervolgen. Delta zou volgens de Britse krant The Independent haar excuses hebben aangeboden voor het incident. Het vliegtuig is inmiddels grondig schoongemaakt.