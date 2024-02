Dag Dakota! Een einde aan decennia geschiedenis

De enige luchtwaardige Dakota DC-3 in Nederland, de PH-PBA ‘Prinses Amalia’ van de Stichting DDA Classic Airlines, zal dit jaar voor het laatst rondvluchten maken boven ons land.

De Dutch Dakota Association heeft gisteren kenbaar gemaakt dat het stopt met de rondvluchten met de DC-3 van de stichting die sinds 1982 worden ondernomen. Met het besluit komt een einde aan decennia aan luchtvaartgeschiedenis. De PH-PBA is een DC-3 die in 1944 werd gebouwd voor de bevrijding van Europa. In hetzelfde jaar werd zij ingezet bij de landingen in Normandië en bij de operatie Market Garden. Dat is dit jaar 80 geleden. Bij de herdenkingen in Normandië in juni a.s. zal de Dakota ook aanwezig zijn en rondvluchten over de stranden maken. Tijdens de herdenkingen van operatie Market Garden in september wordt boven het landingsgebied van destijds gevlogen. De Stichting DDA Classic Airlines ziet geen kans om in 2025 de operatie voort te zetten door de aanhoudende kostenstijgingen en het ontbreken van gecertificeerde en betaalbare hangaar ruimte.

Een mooi afscheid

Voorzitter Feije Jaski licht het besluit van de DDA bedroefd toe. ‘Het is teleurstellend dat we na dit jaar moeten stoppen ,want daarmee wordt Nederland weer een beetje armer qua vliegend erfgoed . Duizenden passagiers hebben de afgelopen vier decennia kunnen ervaren wat het vliegen in een Dakota betekent. Door de inzet van meer dan 120 gekwalificeerde vrijwilligers hebben we het toestel in luchtwaardige staat weten te houden. Jaarlijks vlogen we zo’n 150 uren op het hoogste veiligheidsniveau in de civiele luchtvaart. Het toestel viert dit jaar haar tachtigste verjaardag , maar is technisch in topconditie. We hopen er een feestelijk afscheidsjaar van te maken met veel liefhebbers aan boord.’ Het programma voorziet ieder weekend in de periode april tot eind september in rondvluchten vanuit Schiphol, Lelystad , Rotterdam en Maastricht.