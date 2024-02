Eindhoven Airport pas over een paar jaar dicht

Vanwege grootschalige onderhoudswerkzaamheden zal vliegveld Eindhoven ergens in de komende jaren voor een periode van vijf maanden dicht moeten. Dat zal sowieso niet voor 2027, laat de luchthaven nu weten.

Het Ministerie van Defensie is van plan om grootschalige baanwerkzaamheden uit te laten voeren op vliegbasis Eindhoven. Als eigenaar van het vliegveld zal Defensie daarom gaan over de duur en de omvang van de werkzaamheden, alsmede over het begin daarvan. Naar verwachting zal de hele luchthaven vijf maanden lang de deuren moeten sluiten, wat grote gevolgen zal hebben voor met name luchtvaartmaatschappijen Ryanair, Wizz, Transavia en TUI. Die zullen het wegvallen van de capaciteit op Eindhoven ruim van tevoren in hun vluchtplanningen moeten verwerken.

Maar zo’n vaart loopt het dus nog niet, benadrukt Eindhoven Airport in een statement. Eind februari zal er meer duidelijkheid komen over de omvang en de planning van de werkzaamheden, maar deze zullen sowieso niet van start gaan vóór 2027. Naast de renovatie van de baan wordt de Eindhovense luchthaven waarschijnlijk ook eindelijk voorzien van een betere ILS-installatie. Dat systeem zorgt ervoor dat vliegtuigen ook bij slecht zicht zonder problemen kunnen landen, maar omdat het vliegveld vooralsnog is uitgerust met een ILS-systeem van een lage categorie zijn er jaarlijks veel vertragingen en annuleringen door onder meer mist. Die zouden bij een upgrade tot het verleden gaan behoren.