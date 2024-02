2023 een topjaar voor propellervliegtuigen ATR

De Italiaans-Franse turbopropproducent ATR Aircraft heeft in 2023 niet alleen meer vliegtuigen verkocht dan het voorgaande jaar, maar het aantal afleveringen steeg ook aanzienlijk in het afgelopen boekjaar. Dat bleek tijdens de presentatie van de jaarcijfers.

2023 was een goed jaar voor de producent van propellervliegtuigen ATR. In 2023 slaagde de fabrikant erin veertig nieuwe toestellen te verkopen, tegenover 26 het jaar ervoor. Deze stijging van maar liefst 53 procent is een opvallende ontwikkeling in tijden waarin turboprops nog altijd steeds meer een zeldzaamheid worden. De afleveringen vertoonden al enkele jaren een golfbeweging: van tien in 2020 naar 31 in 2021. Een jaar later werden er zes toestellen minder afgeleverd, maar in 2023 nam dit met 44 procent weer toe tot 36. Ook wisselden vorig jaar meer dan honderd tweedehands ATR’s van eigenaar. De vliegtuigbouwer heeft op het moment nog 176 te leveren vliegtuigen in het orderboek staan.

Een bijzondere vliegtuigbouwer

Avions de transport régional (ATR) is een Frans-Italiaanse vliegtuigbouwer bekend van de ATR 42 en de ATR 72. Het bedrijf ontstond in 1981 als een samenwerking tussen het Franse Aérospatiale, nu onderdeel van Airbus en het Italiaanse Aeritalia, dat nu onderdeel is van het Italiaanse conglomeraat Finmeccanica/Leonardo. Het hoofdkwartier is gevestigd in het Franse Toulouse op het terrein van Aéroport de Toulouse-Blagnac. Thans hebben Airbus Group en Leonardo elk de helft van ATR in handen.