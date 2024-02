Wanneer levert Airbus eerste A321XLR’s af?

De definitieve introductie van de Airbus A321XLR loopt enige vertraging op. Dat maakte de Europese vliegtuigbouwer donderdag bekend tijdens de bekendmaking van de jaarcijfers, waar het bedrijf verder vooral met goed nieuws kwam.

In 2023 haalde Airbus een recordaantal van 2094 orders binnen, ten opzichte van 820 in het voorgaande jaar. De onderneming zag een omzetstijging van 11 procent en wist een winst te behalen van 5,8 miljard euro. Aandeelhouders krijgen vanwege de goede resultaten een extra dividend van een euro per aandeel uitgekeerd. Airbus wist over het hele jaar genomen 735 nieuwe vliegtuigen af te leveren, maar door het grote aantal bestellingen heeft het bedrijf een backlog van bijna 8.600 vliegtuigen.

Naast het goede nieuws waren er ook een paar tegenvallers. Zo is de ingebruikname van de A321XLR iets teruggeschoven. Waar Airbus de eerste exemplaren van het vliegtuig in het tweede kwartaal van dit jaar hoopte af te leveren, staat dit nu gepland voor het derde kwartaal. Het testmodel ging bijna een jaar geleden voor het eerst de lucht in, en het eerste commerciële exemplaar bevindt zich sinds december in de eindmontage. ‘We bevinden ons in de laatste fase van (..) de certificering van het vliegtuig’, zei CEO Guillaume Faury donderdag. Zo is de fabrikant op dit moment bijvoorbeeld bezig met ‘het invullen van de documenten’, wat er duizenden zijn. De vertraging zal geen gevolgen hebben voor de leverdatum van de meeste A321XLR’s. ‘Dit jaar zullen we een handvol vliegtuigen leveren’, zei de topman tegenover Aerotelegraph. Daarna zal het productietempo pas worden opgehoogd. In totaal staan er op dit moment zo’n 550 bestellingen voor de A321XLR open. Het is nog niet duidelijk wie het eerste toestel in ontvangst zal nemen, mogelijk wordt dat Aer Lingus.