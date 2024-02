Boeing 737’s beschadigd na botsing

Twee Boeing 737-800’s van Norwegian Airlines kwamen op Olso Gardemoen airport met elkaar in aanvaring. Er vielen geen gewonden.

Het eerste toestel, registratie LN-ENO, zou woensdagmiddag vertrekken richting Kristiansand, terwijl het tweede, registratie SE-RPI, geparkeerd stond bij de naastgelegen gate. Toen vlucht DY276 naar Kristiansand de gate verliet, botste de winglet van het toestel tegen de linkerachtervleugel van de geparkeerde machine. Op afbeeldingen die op sociale media verschenen, is te zien dat een deel van de winglet is afgebroken. De achtervleugel van het andere toestel is aan de voorrand iets ingedeukt.

Niemand raakte gewond bij de botsing. Alle passagiers van vlucht DY276 verlieten kort na het incident het vliegtuig en vlogen enkele uren later met een vervangende machine naar Kristiansand. De LN-ENO voerde twee dagen na de botsing alweer commerciële vluchten uit. De andere Boeing staat nog altijd aan de grond. Two Norwegian Airlines Boeing 737-800 (LN-ENO + SE-RPI) sustained damage in a ground collision at the terminal at Oslo-Gardermoen Intl Airport(ENGM), Norway. Flight #DY276 to Kristiansand was in the process of being pushed back from gate 171 when its right winglet collided with… pic.twitter.com/UUUP1HOOIY— JACDEC (@JacdecNew) February 13, 2024

Japan Airlines

Botsingen tussen twee vliegtuigen komen vaker voor. In de meeste gevallen gaat het om een fout tijdens de pushback. In januari kwamen de inzittenden van een Japan Airlines Airbus A350 met de schrik vrij toen het toestel tijdens de landing botste met een Dash 8 van de Japanse kustwacht. Vijf van de zes inzittenden van het kustwachtvliegtuig overleefden het ongeluk niet. Later werd geconcludeerd dat een combinatie van verschillende factoren ertoe hebben geleid dat de crew van de turboprop zonder toestemming de landingsbaan betrad.