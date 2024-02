C919 maakt internationaal debuut

Volgende week zal Singapore weer gastheer zijn van de grootste luchtshow van Azië. Met een opleving van het regionale reisverkeer en een roerige militaire markt vol nerveuze wapenkopers zal het een interessante aangelegenheid worden. Voor de Chinese C919 van COMAC is het een internationaal debuut.

De C919 van het Chinese COMAC maakt volgende week zijn debuut buiten China. Op de Singapore Air Show moet het toestel de concurrentiestrijd aangaan met onder andere de A320-familie. Nu de dominante twee vliegtuigfabrikanten, Airbus en Boeing, moeite hebben om de productie op te voeren en aan de vraag naar nieuwe vliegtuigen te voldoen, en Boeing die worstelt met een reeks crises, zullen bezoekers van de airshow kijken naar hoe COMAC zich positioneert als een levensvatbaar alternatief.

Of de C919 echt al gezien kan worden als potentieel alternatief voor de 737 of A320 valt nog te bezien. Velen in de industrie waarschuwen namelijk dat er slechts vier C919’s in China in dienst zijn. Ook is het vliegtuig alleen gecertificeerd door Chinese toezichthouders en is de C919 is afhankelijk van internationale toeleveringsketens. Desalniettemin heeft de Chinese luchtvaartautoriteit gezegd dat zij dit jaar het vliegtuig internationaal zal promoten en de certificering van de European Union Aviation Safety Agency (EASA) zal nastreven.

Singapore Air Show

De Singapore Air Show wordt volgende week voor het eerst sinds de Covid-epidemie weer georganiseerd. Het is het eerste belangrijke internationale evenement in de industrie sinds het incident van vorige maand waarbij een deurplug van een 737 MAX 9 werd weggeblazen, waardoor Boeing in zijn tweede veiligheidscrisis in vijf jaar terechtkwam en beelden van een romp met een gapend gat de wereld over gingen. Er zal geen toestel van Boeing te zien zijn in Singapore. Airbus vaardigt wel een toestel af.