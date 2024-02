Muizenplaag op luchthaven Frankfurt

Op de luchthaven van Frankfurt heerst een ware muizenplaag. In lounges, cateringfaciliteiten en bij de gates worden de kleine knaagdieren herhaaldelijk gezien door reizigers. Dat is een gevoelige kwestie. Nu worden de dieren opgejaagd.

Tot in de luchthavenlounge aan toe: muizen zitten overal op de luchthaven van Frankfurt. Een video die oorspronkelijk op TikTok is gepubliceerd toont hoe een muis rondloopt in de Senator-lounge van Lufthansa in Frankfurt. Een andere video laat de knaagdieren zien in Terminal 1 van de grootste Duitse luchthaven. Lezers hebben de afgelopen weken herhaaldelijk gemeld dat ze muizen hebben gezien op de luchthaven van Frankfurt. Wie oplet ziet ook goed verborgen muizenvallen die in de terminal zijn geplaatst. Ook het gebied waar de hotels en restaurants zich bevinden wordt door de muizen niet ontzien, is getroffen. De hygiëneautoriteit maakt zich vooral zorgen om een bakkerij. ‘De in de bedrijfslocatie geproduceerde, verwerkte en in de handel gebrachte voedingsmiddelen zijn blootgesteld aan een besmettingsgevaar’, aldus een woordvoerder.

De luchthaven Frankfurt is zich bewust van het probleem. ‘Het is bijna als een stad vanwege de omvang’, verklaart een woordvoerder, ‘En soms zijn er dan ook dezelfde problemen. Dat er nu vaker waarnemingen zijn, komt ook door het seizoen.’ Bij luchthavenexploitant Fraport is men echter overtuigd dat men het muizenprobleem onder controle krijgt. Daarvoor werkt men samen met specialisten en zijn er in het hele luchthavengebied ongeveer 5000 vallen geplaatst.