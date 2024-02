Ook nog goed nieuws voor Schiphol in 2023

De Schiphol Group heeft in 2023 weer winst gemaakt. De cijfers van vorig jaar laten zien dat de luchthaven herstelt van het dramatisch verlopen jaar daarvoor. Toch blijft waakzaamheid geboden. Daarom wordt er geen dividend uitgekeerd.

2023 markeert een keerpunt voor Schiphol. Ten opzichte van het jaar daarvoor is er sprake van een verbetering in de reiservaring op de luchthaven, de werkomstandigheden voor medewerkers en de effecten voor omwonenden. Daarnaast is 2023 afgesloten met een positief financieel resultaat van 101 miljoen euro. Ondanks dat de financiële resultaten zijn verbeterd, staan Schiphols financiën onder druk vanwege significante kostenstijgingen, investeringen en noodzakelijke verbeteringen in kwaliteit.

In 2023 woedde er rond de toekomst van de luchthaven een fel debat. Toch blijft het ook internationaal een grote speler. Schiphol verbond Nederland in 2023 met 305 directe bestemmingen waarvan 126 intercontinentaal. Gebaseerd op het aantal directe bestemmingen was Schiphol de tweede best verbonden luchthaven (ACI Connectivity Report 2023). Schiphol was in 2023 de vierde best verbonden hub-luchthaven wereldwijd. Het totaal aantal passagiers op de luchthavens van Royal Schiphol Group in Nederland is met 16% gestegen tot 70,9 miljoen (2022: 60,8 miljoen).

Sondag: ‘we zijn nog niet klaar’

Ruud Sondag, CEO van de Schiphol Group, reageert gematigd enthousiast. Volgens hem is de juiste wens ingeslagen maar moet er nog veel gebeuren: ‘Het is tijd om meer te investeren in de kwaliteit van Schiphol. Recente investeringen hebben zich echt uitbetaald. Zowel werken op als reizen via Schiphol is aanzienlijk verbeterd. En we zijn nog niet klaar. We moeten doorgaan met investeren om de kwaliteit te waarborgen voor luchtvaartmaatschappijen, reizigers en medewerkers. 2023 markeert ook een keerpunt in onze aandacht voor onze buren en het klimaat. Meer dan ooit zijn we gemotiveerd om de leefkwaliteit te verbeteren en zorg te dragen voor het klimaat. Dat willen we doen door ons 8-puntenplan uit te voeren. Op korte termijn is een reductie van geluid essentieel, bijvoorbeeld door de nachtsluiting. We blijven werken aan een uitstekende luchthaven voor iedereen op en rond Schiphol.’