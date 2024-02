Vluchten naar Israël ‘omgeleid’ door spoofing

Vluchten van verschillende luchtvaartmaatschappijen naar Tel Aviv worden herhaaldelijk ‘omgeleid’ naar Libanon. Zo lijkt het althans op Flightradar; in werkelijkheid is er sprake van spoofing.

Het is niet ongebruikelijk dat vluchten worden omgeleid, bijvoorbeeld door slecht weer of een technisch mankement. Beiroet zou ook een geschikte alternatieve luchthaven zijn voor Tel Aviv wat betreft geografische ligging. Maar de spanningen tussen Israël en Libanon maken het onwaarschijnlijk dat zoveel vluchten zullen uitwijken naar Beiroet. En het is ook niet waar. Met de informatie die op Flightradar24 getoond wordt is gerommeld.

Spoofing

Het Libanese dagblad L’Orient-Le Jour bericht over verschillende voorvallen van hackacties in de luchtvaart in Libanon. Zo werden informatieborden op vliegvelden gehackt en ook de virtuele omleidingen naar Beiroet op Flightradar zouden hier een voorbeeld van zijn. ‘De vliegtuigen in de regio zijn onderhevig aan vrij sterke GNSS-interferentie, interferentie en spoofing’, meldt een woordvoerder van Flightradar24. Dit zou kunnen leiden tot valse posities van vliegtuigen. GNSS staat voor Global Navigation Satellite System. Spoofing is het proces waarbij de gegevens van deze systemen opzettelijk worden gemanipuleerd.

Oekraïne

Dit is niet de eerste keer dat er met Flightradar wordt geknoeid. In maart 2022, na het begin van de Russische aanval op Oekraïne, was bijvoorbeeld een cirkelvormige vliegroute van de bekende Antonov An-225 te zien. In werkelijkheid was dit toestel op de grond vernietigd. Het getoonde callsign was FCKPOETIN. Uiteindelijk bekende een Fransman de manipulatie.