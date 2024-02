Nog steeds raadsel om vondst in TUI 737 MAX

Circa anderhalf jaar later is nog altijd onbekend wie de man was die overleed in het onderstel van een Boeing 737 MAX 8 van TUI Engeland.

Dat liet Joanne Andrews, een lijkschouwer in de gebieden West Sussex en Brighton and Hove (Verenigd Koninkrijk), deze week weten aan de Chichester Coroner’s Court. Dit orgaan doet onder meer onderzoek bij onbekendheid van de doodsoorzaak. ‘Het is triest dat hij niet kan worden geïdentificeerd en dat zijn familie niet op de hoogte kan worden gebracht. Er is geen bewijs hoe hij in het vliegtuig is terechtgekomen, maar hij stierf helaas aan onderkoeling’, zijn de enige woorden die Andrews bij de Evening Standard kon loslaten. DEAD ON TUI LANDING GEAR: The incident of December 7, 2022 was only made public yesterday by the Gambian authorities: flight between Banjul Int. airport and London-Gatwick with a B737 MAX 8. After landing, ground crews found the dead body of a man around 4 am in the landing gear. pic.twitter.com/ieQMiat8JA— Air News Max (@airnewsmax) December 23, 2022

Identiteit blijft onbekend

De informatie die wel bekend is, betreft de kleding en het schoeisel van de verstekeling: een donker fleece-topje met een trainingsbroek en plastic sandalen zonder sokken. Andrews vermoedt dat de persoon is geklommen in het landingsgestel van de 737 MAX 8, registratie G-TUMS, voor vertrek vanuit Banjul (Gambia). De piloot had naar verluidt voorafgaand aan de vlucht naar Londen Gatwick ‘gedetailleerde controles’ uitgevoerd, maar merkte de man daarbij niet op. Toen het toestel landde op haar bestemming werd de ontdekking van de inmiddels overleden persoon gedaan. De politie van Sussex deed een oproep aan mensen in zowel Groot-Brittannië als Gambia in de hoop meer duidelijkheid te krijgen over de identiteit van de man. Hij zou geen identiteitsbewijs bij zich hebben gehad. Vermoed wordt dat hij tussen de 20 en 30 jaar oud zou zijn. Ondanks alle (inter)nationale pogingen erachter te komen wie de persoon in de 737 MAX 8 was, is het bijna anderhalf jaar na dato nog steeds onbekend. Andrews laat weten dat het onderzoek momenteel afgesloten is, maar dat dit mogelijk weer geopend kan worden als zich nieuwe informatie aandient.

Frequente pogingen

Het komt vaker voor dat iemand zich in wielkasten of vrachtholtes van vliegtuigen verstopt om een land te ontvluchten. Velen komen om doordat de temperatuur tijdens de vlucht daalt tot zeker -50 graden Celsius. Ook is er op grote hoogte gebrek aan zuurstof. Veelal brengt men zo’n tocht er niet levend vanaf. Vorig jaar werd er op Schiphol een verstekeling dood aangetroffen in het onderstel van een KLM-toestel. Enkele maanden eerder werd een soortgelijke ontdekking gedaan in het neuswiel van een vrachtvliegtuig uit Zuid-Afrika, persoon in kwestie had in tegenstelling tot het de verstekeling in de 737 MAX 8 de vlucht echter wel overleefd.