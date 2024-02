Primeur voor Etihad A380-piloten

Na succesvolle afronding van een training kunnen Etihad Airways-piloten zowel ingezet worden op de Airbus A350 als op de A380.

Die goedkeuring ontving de luchtvaartmaatschappij van de Civil Aviation Authority, de luchtvaartautoriteit van de Verenigde Arabische Emiraten, en Airbus. Voordat een maatschappij toestemming krijgt piloten op meerdere toestellen in te zetten, dient aan een aantal voorwaarden voldaan te worden. Voorbeelden daarvan zijn dat zij een speciale training moeten volgen en dat de mate van gelijkenissen in de cockpit van de vliegtuigen hoog is. De vergunning voor de zogeheten Mixed Fleet Flying (MFF) resulteert in hoge kosten, omdat een hogere opleidingslast hiermee gemoeid gaat en de twee bevoegdheidsverklaringen (in dit geval voor het vliegen op de A350 en A380) geldig moeten blijven.

Meer flexibiliteit

Met deze toestemming krijgt de maatschappij meer flexibiliteit. ‘Etihad Airways is er trots op een van de allereerste luchtvaartmaatschappijen te zijn die haar piloten kwalificeert voor het vliegen op zowel de Airbus A350 als de A380’, aldus Mohammad Al Bulooki, COO bij Etihad Airways, bij de AeroTime. ‘Deze prestatie zal de veerkracht en flexibiliteit van het netwerk van de luchtvaartmaatschappij vergroten en is een bewijs van onze toewijding om voortdurend de grenzen van efficiëntie, innovatie en klanttevredenheid te verleggen, en te allen tijde te garanderen dat veiligheid de hoogste prioriteit van Etihad is.’ Eerder kreeg Etihad Airways goedkeuring piloten zowel in te zetten op de A320 als op de A330. Datzelfde gold voor de A330 en de A340 en de Boeing 777 en de 787. Met die laatste twee vliegt Etihad Airways dagelijks vanuit Abu Dhabi naar Schiphol en vice versa.