Alternatief voor tijdelijke sluiting Eindhoven Airport?

Frank Oostdam, topman van de reiskoepel ANVR, vreest dat de tijdelijke sluiting van Eindhoven Airport in moeilijkheden resulteert.

In verband met grootschalige onderhoudswerkzaamheden staat de luchthaven sluiting te wachten voor een periode van vijf maanden. Het vliegveld trekt tien procent van het vakantieverkeer in Nederland aan. Transavia, TUI Nederland en België, Ryanair, Corendon, Aegean, Laudamotion, Pegasus, SunExpress en Wizz Air maken er gebruik van en zullen de gevolgen ondervinden. De verwachting is dat de luchtvaartmaatschappijen vroegtijdig de sluiting hun vluchtschema’s moeten verwerken. Reizigers die vanaf Eindhoven willen vliegen zullen hier eveneens de gevolgen van ondervinden.

Uitbesteding als optie?

Oostdam wil dan ook dat er een middenweg gevonden wordt. ‘Mijn voorstel zou zijn de vluchten te verdelen over de andere luchthavens. Ik besef dat dat makkelijker is gezegd, dan gedaan. Maar het kan niet zo zijn dat het probleem op het bordje van de reissector terechtkomt’, uit hij zijn kritiek bij Omroep Brabant. Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport (MAA) zijn gegadigden binnen de Nederlandse landsgrenzen om eventueel vluchten van Eindhoven Airport over te nemen. Echter, het is de vraag of deze vliegvelden genoeg capaciteit hebben om dit te realiseren. Niet alleen het maximaal aantal vliegbewegingen zou hierdoor mogelijk overschreden kunnen worden, ook is in de afgelopen jaren gebleken dat personeelstekorten op diverse luchthavens de kop op steken tijdens drukke periodes. Sommige maatschappijen besloten daardoor zelfs hun operaties te verplaatsen naar vliegvelden over de grens.

Datum sluiting nog onduidelijk

Het is nog niet duidelijk wanneer het grootschalige onderhoud uitgevoerd wordt op Eindhoven Airport. Eerder liet de luchthaven weten dat dit sowieso niet voor 2027 zal zijn. De verwachting is dat eind deze maand hier meer duidelijkheid over komt. Behalve de renovatie van startbaan, zal de ILS-installatie verbeterd worden.