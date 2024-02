Passagier boos dat iemand achter hem zit

Een passagier kon zijn ogen niet geloven toen een medereiziger op een verder lege Southwest-vlucht uitgerekend achter hem ging zitten.

Toen chef-kok Anthony Thomas aan boord stapte, was de vlucht geheel leeg. Hij leek alle ruimte te hebben, maar algauw bleek het tegendeel waar. Thomas maakte een selfie waarop te zien is dat de ene persoon die ook gebruik maakte van de vlucht, exact achter hem plaatsnam. Het is onduidelijk of de medepassagier die stoel geboekt en/of aangewezen had gekregen. In ieder geval was de chef-kok er niet over te spreken. Bij de selfie, die hij op X plaatste, zette hij het bijschrift: ‘Stel je voor dat je de luxe hebt aan boord te gaan van een vlucht met slechts twee passagiers. Kijk eens waar hij besloot te gaan zitten, van alle stoelen op de vlucht.’ Imagine having the luxury of boarding a flight with only two passengers on it. Of all the seats on the flight, look where he decided to sit. pic.twitter.com/qluJhDUHBy— Chef Anthony Thomas (@ChefAnthonyDC) February 13, 2024

Social media gaan los

De post werd circa 40 miljoen keer bekeken en ging viral. Gebruikers reageerden afwisselend. Een persoon vergeleek de plek waar de medereiziger ging zitten met iemand die zijn auto op een lege parkeerplaats precies naast een geparkeerde neerzet. Een ander reageerde: ‘Ik ga naar mijn toegewezen stoel voordat ik op zoek ga naar een lege stoel die misschien comfortabeler is.’ Weer een ander stelde: ‘Misschien houdt de passagier niet zo van vliegen. Mogelijk dat hij angst zou kunnen hebben als het om vliegtuigen/vliegen gaat en dat de nabijheid van iemand anders hem een gevoel van veiligheid/geborgenheid gaf.’ Terwijl alle gebruikers zich ermee bezighielden of de passagier wel of niet achter Thomas mocht zitten, kwam een enkeling met een ander idee: ‘Ik zou verdomd zeker niet in de economy zijn gaan zitten. Ik zou gevraagd hebben of ik in de First Class mocht plaatsnemen.’