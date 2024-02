Air Serbia Embraer zwaar beschadigd na start

Een Embraer 195 raakte zondag zwaar beschadigd op de luchthaven van Belgrado. Het vliegtuig keerde na de start terug naar het vliegveld.

De Embraer, registratie OY-GDC, is eigendom van Marathon Airlines en wordt sinds vorig jaar verhuurd aan Air Serbia. Het toestel zou zondag vlucht JU324 uitvoeren van Belgrade Nikola Tesla Airport naar Düsseldorf. De take off verliep zeer ongelukkig. Het toestel begon de start vanaf baan 30 links. Uit vluchtgegevens blijkt dat de machine onvoldoende snelheid had om voor het einde van de baan op te stijgen. Als gevolg ramde die de aanvliegverlichting en systemen van de ILS.

Het lukte de piloten vervolgens toch het toestel de lucht in te krijgen en naar een veilige hoogte te klimmen. Drie kwartier later landde de Embraer weer op de Servische luchthaven. Direct na de landing werd duidelijk hoe groot de impact was van de botsingen met de systemen aan het einde van de baan. Op foto’s is te zien dat er grote gaten en scheuren in het toestel zitten. Ook in de linkerachtervleugel bevindt zich een groot gat. Verder lekt een grote hoeveelheid vloeistof uit het vliegtuig.

Oorzaak

Er wordt onderzocht hoe het incident precies kon gebeuren. Uit de vluchtdata is op te merken dat het toestel vanaf een intersectie vertrok, waardoor nog maar 36% van de volledige baanlengte overbleef. Mogelijk was de machine te zwaar om binnen de beschikbare baanlengte op te stijgen. De Embraer had na het verlaten van de startbaan nog ruim driehonderd meter nodig om het luchtruim te kiezen. Alle inzittenden bleven ongedeerd en konden na de landing het vliegtuig normaal verlaten. According to local news reports flight #JU324 overran the end of runway 30L and hit the approach masts of the opposite runway before the pilots could climb away. The ERJ-195 landed back on the same runway about 42min later despite being massively damaged.https://t.co/K4LkNpsggg pic.twitter.com/g8r5aXXlgc— JACDEC (@JacdecNew) February 18, 2024